Melissa Klug se pronunció sobre el ‘ampay’ de Samahara Lobatón, a quien se le vio en una fiesta en Punta Hermosa en pleno toque de queda. La joven madre se encontraba celebrando el cumpleaños del padre de su hija, Youna.

Aunque en un primer momento la popular ‘Blanca de Chucuito’ evitó dar declaraciones sobre la vida privada de su hija, terminó realizando algunos comentarios que evidenciaron su posición sobre el tema.

“De mi hija yo prefiero evitar cualquier tipo de comentarios. Ya les he dicho, mi relación con mi hija está tan fortalecida por mi nieta, quiero seguir gozando de ella”, comentó la empresaria chalaca.

“Es inevitable que siga cometiendo errores, pero los golpes de la vida le enseñarán. Claro que sí como madre sí le he dicho, pero ya es mayor de edad. Sus decisiones las toma y si hay errores, hay consecuencias y ellas las tiene que resolver”, agregó Melissa Klug.

Por otro lado, Melissa Klug habló de la relación que mantiene con el padre de su nieta, Youna, con quien dejó en claro que no tiene nada de qué hablar.

“Yo no tengo nada que hablar con él, ahí está su mamá. Yo prefiero no opinar sobre eso, sobre su vida personal no quiero tocar el tema”, comentó la expareja de Jefferson Farfán.

Sobre Yahaira Plasencia en una maletera

Melissa Klug se refirió al lamentable incidente protagonizó la cantante Yahaira Plasencia, cuando se escondió de la policía en la maletera de un auto, durante una fiesta que organizó por su cumpleaños, a pesar que las autoridades prohíben todo tipo de reuniones sociales debido a la pandemia por el coronavirus.

Al ser consultada, sobre si en una eventual intervención ella también optaría por esconderse en una maletera, dijo que nunca se escondería como lo hizo la salsera, y que además respeta el horario de toque de queda.

“Yo no escondo a nadie, todavía estoy en mi horario. Antes de las nueve me voy a mi casa. No, jamás (A la maletera), aunque ‘nunca hay que escupir al cielo’”, señaló Melissa Klug al programa “Amor y fuego” que emite Willax TV.

