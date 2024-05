Louis Tomlinson regresó el último domingo 26 de mayo para brindar un concierto con sus mejores éxitos de su carrera como solista. El exintegrante de One Direction cautivó a sus fans peruanos en este show como parte de su gira ‘Faith in the Future’ en Arena 1. El artista británico interpretó el primer cover de One Direction, ‘Night Changes’ y los asistentes no dudaron en registrar el momento con sus móviles. (Fotos: Julio Cabana)