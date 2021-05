Sheyla Rojas habló directamente con sus seguidores a través de sus redes sociales y refirió que su actual pareja que es de nacionalidad mexicana , no es ni un agricultor ni ganadero.

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, la expresentadora de “Estás en todas” respondió a las preguntas de sus fans y afirmó que no desea mostrar a su enamorado, porque no es una persona pública.

Precisamente, la conductora Magaly Medina en su programa “Magaly TV, La firme”, comentó sobre la transmisión en vivo que hizo Sheyla Rojas.

“¿Cuándo vas a mostrar a tu novio?”, le preguntó una de sus seguidoras. Ante lo cual, la exconductora respondió: “No veo la necesidad de exponerlo porque ustedes saben como son de pesada y chismosa la gente de Perú”.

Además, señaló que su pareja no es agricultor, ni ganadero; ya que ella a veces hace bromas, pero “la gente lo toma en serio”.

“Les quiero decir: él no es agricultor, él no es ganadero, por si acaso. Yo a veces hago bromas y a veces hago comentarios y la gente los toma en serio y pues no, no, él no es granadero, él no es agricultor, eso sí quería aclararlo”, indicó la exchica reality.

Como se sabe, Sheyla Rojas se encuentra en México desde hace varias meses. “Tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, dijo anteriormente en América Hoy.

Video: YouTube Magaly ATV

Alejada de su pequeño “Antoñito”

Días atrás, Rebeca Escribens indicó que debió ser sumamente difícil para la modelo estar alejada de su hijo y permitir que se vaya con su papá. Indicó que a pesar que ella se muestra feliz de que su pequeño esté bien -según la conductora de “América Espectáculos”- lo haría solo por aparentar pues en el fondo la envuelve una enorme tristeza.

“Complicado… Complicado… Claro porque como mamá puedes decir: ‘¿Cómo ha dejado a su hijo? ¿cómo puede vivir sin él?’, y estás que rajas en tu casa… Yo no me voy a meter a opinar nada sobre sus decisiones porque no sabemos lo que hay atrás; si se justifican o no, no es mi vida, no es mi rollo”, dijo Escribens.

VIDEO RECOMENDADO

La Uchulú y su éxito en la TV peruana