El conductor de televisión Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, afirmó que el torero Antonio Pavón busca que la exchica reality Sheyla Rojas esté feliz en México para evitar cualquier tipo de enfrentamiento legal para la tenencia de su hijo, quien actualmente vive en él.

“Creo que Antonio está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la Sheyla contenta en México con su agricultor y que así no fastidie y no se meta y no trate de pedir que Antoñito regrese”, dijo el presentador de ‘Amor y Fuego’, espacio de Willax que conduce junto a Gigi Mitre.

El comentario de Rodrigo González se da luego de que la exconductora de televisión haya participado de un enlace en ‘América Hoy’ días antes del ‘Día de la Madre’, en la que también participó Pavón.

La influencer reveló que en Perú se sentía mal y atravesó un duro momento luego de que su examigo haya revelado conversaciones privadas que tuvo con el defensa de la selección peruana Luis Advíncula.

“No fue fácil, yo tomé la decisión de quedarme aquí en Guadalajara porque yo anímicamente me sentía súper mal con todo lo que pasaba. No tenía fuerza para irme a Perú. Estuve tres días súper mal, internada, estuve mal, la pasé mal. Tengo que agradecer porque ahora estoy súper tranquila pero pasé por un momento muy duro”, indicó.

Sheyla Rojas pidió 20 mil dólares por entrevista

La conductora Magaly Medina comentó acerca de la reciente entrevista que Sheyla Rojas ofreció al matutino “América Hoy” y señaló que su programa también estaba en tentativas para la exclusiva; sin embargo, la modelo pidió 20 mil dólares.

Según explicó Medina, la expresentadora de “Estás en todas” pedía una suma elevada de dinero para dar una entrevista y mostrar la casa en la que está viviendo en México; sin embargo, no accedieron.

“Hasta Gisela Valcárcel se ha jactado en sus redes de tener la exclusiva, ¿cuál exclusiva? Pueden haber tenido al artista, no artista no, a la entrevistada que todos queremos tener”, señaló Magaly Medina.

“Sí, nosotros hemos estado en tratativas para conseguir a Sheyla (Rojas), viajar a México y nos muestre su casa. Lo que pasa es que nos pedía 20 mil dólares y esa es una cifra que nosotros no manejamos, y mucho menos en pandemia”, agregó en su programa.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” no tuvo problemas en referirse a la entrevista de Sheyla Rojas con el programa conducido por Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza, y aseguró que no lograron una “verdadera primicia”.

“Ellos tuvieron la gran oportunidad de preguntarle, de cuestionarle, de decirle lo que el Perú entero piensa en su cara pelada. Pero, no, lo que hicieron fue tratarla como un homenaje al Día de la Madre, como sí ella simbolizara las madres peruanas”, precisó.

