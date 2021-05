La periodista Magaly Medina criticó a Janet Barboza, quien llamó “arroz quemado” a Edson Dávila ‘Giselo’ durante una emisión del programa ‘América Hoy’. La comunicadora expresó su rechazo hacia la ex presentadora de shows de cumbia.

“Yo no sé cómo la comunidad LGBT no se ha pronunciado hasta el momento. Esta vez, ese tratamiento discriminatorio contra Edson Dávila, quien poner ahí en (el programa) la picardía”, dijo Magaly Medina antes de presentar el informe del caso.

“No es fina pues, ella es chabacana, ella no sabe decir cosas con fineza. Ella está acostumbrada a soltar sin filtro cualquier pachotada y allá, quienes la contratan”, señaló después Magaly Medina.

Magaly Medina sobre Janet Barboza

Además, la periodista defendió a ‘Giselo’. “No tenía por qué soportar porque él le hace bromas finas y delicadas, lo sabe hacer, la gente se ríe”, aseguró.

Sobre la carrera de Janet Barboza

“Se cree la super experimentada, mejor conductora de la televisión. Todos los días se toma una dosis de soberbia. Todos los días le recalca al pobre Edson Dávila que tiene tantos años de televisión, pero ¿tantos años de qué? En las mañitas con Nilver Huarac en un canal que no tenía ni dos puntos de ráting...(...)”, señaló Magaly Medina sobre Janet Barboza.

“Nadie dijo qué mujer, qué talentosa, le voy a dar un programa de televisión. No. La gente tiene memoria, no nos engañes. Engaña al pobre Giselo, quien ha nacido mucho después de nosotras, no sabe la historia”, agregó la popular ‘Urraca’.

