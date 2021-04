El co-animador de ‘América hoy’, Edson Dávila reapareció en la pista de baile y canto del reality ‘El Artista del Año’ y para felicidad de sus seguidores imitó a la conductora Gisela Valcárcel, quien no dejó de reírse con sus ocurrencias.

Recordemos que Dávila salta a la fama gracias a la excelente imitación que hace de la conductora, por lo cual se ganó el apelativo de ‘Giselo’. Hoy Edson está más que feliz de volver a bailar en el reality y reveló que la química entre Gisela y él es muy buena.

“Gracias a Dios, estaba preocupado, yo decía ‘no me van a llamar’ y saben que es un ingreso más para mí, una platita extra. Lo de la mañana (‘América hoy’) no alcanza, es solo para el taxi”, dijo Edson Dávila entre risas y agregó: “Volver después de un año (sin bailar) estoy más que feliz... Amo bailar, es una felicidad completa. Tengo mi trabajo donde bailo, mi trabajo en las mañanas que estoy con mis amigas, me divierto con ellas, qué más le puedo pedir a la vida”.

Edson Dávila anuncia sorpresas para ‘El Artista del Año’

Edson Dávila recordó que baila para los programas de Gisela Valcárcel desde el 2012 y el 2016 se quedó como parte del elenco fijo. Además, anunció que ‘Giselo’ estará presente en ‘El Artista del Año’ y habrá más sorpresas.

“Creo que sí (volverá a hacer a Giselo), será Giselo y sus personajes porque saldrán varias cositas, hay muchas sorpresas aquí para ‘El Artista del Año’. En la mañana soy Edson Dávila el fresco y conchudo. Acá también (risas)”, señaló Dávila muy feliz.

También se dio el tiempo de explicar por qué imitó el accidente de Gisela Valcárcel al ingreso del programa y contó que existe mucha confianza con la conductora.

“A Giselo no se le escapa una, entonces tenía que hacer la caídita de todas maneras... (¿Confianza con Gisela?) Se ve que hay química entre la señora Gisela y yo. La gente dirá se ven todos los días y no es que converse con ella a diario. Es verdad que no la llamo, no la molesto porque imagino que tiene cosa que hacer, pero cuando estamos frente a frente es una conexión única”, dijo.

