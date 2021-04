Alhely Cheng, quien fuera integrante de Agua bella y Bella Bella, reveló episodios que harían dudar de la humildad de Maricarmen Marín. La cantante sostuvo que ya no es amiga de Marín debido a que la jurado de ‘Yo Soy’ es más mediática y ya cuenta con otro círculo de amigos.

“Yo con Maricarmen no converso, hemos perdido comunicación. Siento que como Maricarmen es mucho más mediática, las amistades que hemos estado alrededor de ella pasamos a segundo plano”, señaló a diario Trome.

Es así que se animó a revelar que la jurado de Yo Soy no respondió un mensaje que le envió, en el que le solicitó un saludo para un chico del club de fans.

“La vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejó en visto, nunca me respondió”, dijo.

Debido a los últimos acontecimientos, Cheng le recomendó a su excompañera humildad ante el ascenso que tiene por sus nuevas producciones y los programas que conduce en Latina.

“Yo he aprendido en esta vida. Nunca he estado de moda por mi vida personal ni me he visto envuelta en escándalos, pero si en algún momento cuando he estado de moda en la época de ‘Agua bella’ y ‘Bella bella’, tal vez perdemos el piso, perdemos la estabilidad, pero esto es cíclico, hay momentos que estás arriba y en otros momentos estás abajo. Mientras estés arriba aprovéchalo al máximo, pero nunca dejes la humildad porque te conviertes en persona no grata”, remarcó.

