Maricarmen Marín pidió ir a una pausa durante la emisión en vivo d ‘Mujeres al Mando’ tras ver la tensa discusión de las cantantes folclóricas Haydée Raymundo y Fresialinda, quienes son parte del jurado del bloque ‘La batalla del folclore’ del programa.

“Tenemos que solucionar esto por favor, les voy a pedir al equipo por favor. Vámonos a un corte mejor para resolver esto, no quiero por favor que discutan, ya después lo resolvemos”, dijo la conductora del espacio de televisión.

Todo empezo cuando Haydé Raymundo dio a conocer que ella no estuvo de acuerdo con la decisión que tomó Fresialinda como jurado ante el concurso de canto. Fresialinda había decidió salvar de la eliminación a unas jóvenes cantantes pero luego sorprendió al pedirles a las chicas que sean humildes por autodemoninarse “las barbies del folclore”.

“Quisiera recordarles que tengan un poquito de humildad. Las chiquitas no tienen humildad”, dijo Fresialinda. Al escuchar esto Haydée le dijo que todo era su responsabilidad por apostar por ellas.

“La primera culpable es Fresialinda. Yo no estuve de acuerdo, a mi me dieron la responsabilidad de ser justo. Recone que te equivocaste”, dijo Haydée, mientras que Fresialinda le reclamó por qué no habló eso antes.

