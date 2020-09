Fresialinda, quien durante esta pandemia tuvo que reinventarse y ahora se dedica a cultivar y vender tunas en Tacna que trabaja en su chacra, dijo que no piensa abandonar la música porque es lo suyo.

“Estuve tres meses en Sitajara, Tacna, y vi que el negocio de las tunas funciona, así que quiero dedicarme a su producción. También, estoy pensando en poner una lavandería. La pandemia nos enseñó que no debemos enfocarnos solo en una cosa, sino que, hay que tener otros negocios, un “salvavidas” por ahí. Esta situación nos afectó a todos, y los artistas hemos buscado una manera de sobrevivir”, mencionó a GV Producciones.

Fresialinda, quien estará este domingo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, comentó que, por ahora, está haciendo algunas transmisiones online, “en donde me reúno con mi público y cantamos algunos temas”.

“Y, también, estoy en otros proyectos musicales que ya se enterarán. Yo no voy a abandonar la música porque eso es lo mío. Yo tengo fe en que todo se reactivará pronto, en que pronto podremos vivir con seguridad, porque ya es demasiado, ya los ahorros se van acabando. Vamos todos con fe”, comentó.

Asimismo, Fresialinda contó que está soltera, aunque habría conocido a alguien: “Creo que tanto cantar, “no me caso, no me caso”, ya se cumplió (risas). Pero, debo confesar que ya abrí mi corazón y veremos qué pasa”.

Finalmente, sobre su desempeño en la cocina en el programa de América Televisión, la intérprete de ‘Terminamos mi amor’ dijo que, aunque fue “divertido”, no es su fuerte.

“Yo no conquisto por el estómago, por ahí estoy arruinada, yo tengo que cantar, lo único que me queda. También, conquisto con mi personalidad, soy una persona a la que pocas veces podrás ver triste, siempre estoy sonriendo, mi alegría siempre está al cien por ciento”, concluyó.

