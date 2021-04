La modelo y empresaria, Tilsa Lozano alzó su voz de protesta contra su actual pareja Jackson Mora, quien aseguró la tiene abandonada. Así lo dijo en un video que compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

En el video Tilsa y Jackson se ven amorosos. Sin embargo, la modelo señaló, entre risas, que tenía que hacer una denuncia de abandono de hogar por su falta de atención hacia ella.

“Voy a hacer una denuncia pública que me has tenido abandonada. Me has abandonado es una denuncia pública que te estoy haciendo de abandono de hogar”, se escucha decir a Tilsa Lozano en el video mientras él la besa en el rostro.

Tras el reclamo, Jackson se defendió y señaló: “Trabajando. Te he sacado la vuelta con el trabajo”. Sin embargo, Tilsa seguía repitiendo que la abandonó.

Tilsa Lozano y Jackson Mora tienen una sólida relación. Hace más de un mes, la empresaria acompañó a su pareja a un viaje de promoción de uno de sus eventos deportivos Ecuador.

Pese algunos rumores de infidelidad por parte del deportista, Lozano asegura confiar plenamente en su pareja. Incluso no descarta casarse con él e el futuro.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra es inhabilitado por 10 años de la función pública