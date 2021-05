Por el Día de la Madre, el futbolista Jesús Barco dedicó un tierno mensaje a su pareja, Melissa Klug, en su red social Instagram. “Feliz día amor mí, sigue siendo la madre que eres te mereces lo mejor por lo que eres disfruta tu día, hermosa. Te amo”, escribió el futbolista publicando una foto de ambos.

Recordemos que la empresaria e influencer, Melissa Klug está más enamorada que nunca de su actual pareja, el futbolista Jesús Barco, con quien no descarta casarse y tener una hija. Así lo dijo en una entrevista en América Espectáculos.

Además, desmintió que el futbolista sea un pisado como señaló su hija Samahara Lobatón en una entrevista para el programa ‘En boca de todos’. “Sí me gustaría (casarme), pero como Dios quiera, en estos tiempos no puedes planear muchas cosas... Eso es mentira no es ningún pisado. Los dos tenemos nuestro carácter, eso es mentira”, señaló Melissa Klug.

También reafirmó los deseos que tiene ella y su pareja de convertirse en padres en el futuro. Y aplaudió que su joven enamorado ame a su familia tanto como a ella.

“Sí, (nos gustaría que sea) mujer... cómo verás me gusta mi casa (con niños), siempre he querido tener bastantes hijos... Se enamoró de mí y se metió con el paquete incluido, que es mis hijos, mi nieta, mi abuela. Se enamoró de mi familia”, reveló contenta.

Melissa Klug contó que el próximo domingo, 8 de mayo celebrará el Día de la Madre junto a sus hijas y su tierna nietecita. “La pasaremos juntos, estoy babeando por mi nieta, es linda”, dijo.

