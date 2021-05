La conductora de América Espectáculos Valeria Piazza se mostró sorprendida al conocer que la empresaria Melissa Klug tiene el deseo de ser mamá otra vez en su vida e indicó que el bebé será menor que su nieta.d

“Cómo es eso, estamos todos locos, ella está con un novio de 23, es abuela a los 36 y quiere tener otro bebé. Entonces, quiere decir que este bebé, que es su hijo, va ser menor que la nieta”, dijo la presentadora de televisión.

“Dios mío, es que ya es todo una mezcolanza que no sé qué decir”, finalizó la también modelo en América Televisión.

Valeria Piazza al conocer que Melissa Klug quiere tener otro hijo - América TV

“Para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un viejito”

La empresaria Melissa Klug negó, en diálogo con el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’, que no soporte que la llamen de “chibolera” por tener una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco, quien tiene 23 años.

“Mentira. En realidad yo siempre lo he dicho, para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un joven como también de un viejito. Creo que eso es un mito”, dijo en el mencionado espacio de América Televisión.

Ante esto, Tula Rodríguez le preguntó a Samahara Lobatón, hija de la expareja de Jefferson Farfán, cuál era su opinión sobre las diferentes críticas que recibe su madre en redes sociales por su relación sentimental.