La ex “Miss Perú” y conductora de la edición del mediodía de “América Espectáculos” , Valeria Piazza, asegura sentirse mejor que nunca, a más de un año de dejar el tratamiento para controlar el síndrome de Behcet que padece. “Incluso me animé a contar mi historia para que vean que una persona con una enfermedad autoinmune puede estar bien si se lo propone y sigue un tratamiento adecuado con constantes chequeos médicos”, sostiene la también comunicadora.

¿Hay que cambiar el estilo de vida si es que quieres tener la calidad que estás buscando?

En mi caso, no ha habido mucho cambio, pero sí dejé de comer algunas cosas en su momento, evito el alcohol y fumar, y todas esas cosas que hacen daño, pero creo que todo también está en la mente: sentir que puedes con una enfermedad es la mejor medicina.

¿Asumo que ya estás más segura en la conducción?

Ya me siento más cómoda, pero a pesar de haber sido “Miss Perú”, de haber estado en publicidad y haber hecho muchos videos, yo nunca había experimentado lo que era televisión en vivo. Entonces, para mí era algo totalmente nuevo a lo que me tuve que adaptar, y ahora me encanta lo que hago.

A pesar de las innumerables críticas, como las de Carlos Cacho...

No creo en las personas que tratan de apagar la luz de los demás, yo creo que lo mejor siempre es estar enfocada. No lo tomo mal porque sé que estoy aprendiendo, recién llevo dos años en la televisión y me queda un camino largo por recorrer. De esos errores aprendo y sigo para adelante, pero no leo tampoco lo que él dice de mí.

¿Pero te lo comentan?

Yo creo que si alguien viene con una crítica constructiva y te dice que estás mal en algo o te equivocaste y cómo puedes mejorar, eso se toma de la mejor manera, y es más me encanta que me lo digan. Pero si alguien viene a criticar con mala onda o a insultarte, lo mejor es ni leer porque tú ya sabes que tuviste algún error en vivo, entonces solo es cuestión de buscar herramientas para que esas cosas no se repitan.

Haciendo un examen de conciencia, podrías decir que los errores ya son menos frecuentes…

Antes cuando grababa un video y me equivocaba, me trababa o me faltaba alguna palabra, simplemente se cortaba y se volvía a hacer, pero en el vivo sabes que estás frente a miles de televidentes y puede haber un poco de nervios, sobre todo cuando recién estás empezando en televisión, y eso va bajando conforme pasan los meses.

¿No te duelen algunos comentarios agresivos?

También siento que a veces la gente puede ser muy dura al decir que “eres una tonta que no sabes nada”. Estudié 6 años y soy comunicadora, y así como aprendí con el tiempo a trabajar en una oficina, también siento que estoy aprendiendo con el tiempo a estar mejor en la televisión. Por tener un error en vivo o porque te olvidas un nombre, no quiere decir que no seas una persona preparada, a cualquiera le puede pasar.

Con Pierre Cateriano ya llevan 11 años, ¿han hablado de matrimonio?

De hecho nos queríamos casar el año pasado y empezó todo lo de la pandemia y un montón de gente me pregunta (por la boda) pero digo que prefiero esperar que termine esta situación y que ya no tengamos que usar mascarillas para poder invitar a la gente que queremos y casarnos.

Estudiaste actuación y en breve debutas con la comedia “Sugar en aprietos”...

Voy a estar actuando con ‘Ale’ Fuller, Ivonne Fraysinett, Maju Mantila -que también empezó hace unos años en la actuación-, está también Kukuli Morante, Andrea Luna; de hecho es un elenco muy bonito. A mí me encantaría que las salas del cine ya estén habilitadas para cuando toque el estreno.

Valeria Piazza Vásquez

31 años. Es una comunicadora social de la Universidad de Lima, que en el 2016 se coronó como la mujer más bella del Perú. Posteriormente ingresó a la televisión y ahora conduce “América Espectáculos” al mediodía.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo semanal del 26 de abril al 2 de mayo | Predicciones con Carmen Briceño