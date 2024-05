Hermanos Yaipén critican a Christian Domínguez pero él le advierte a uno de sus miembros: “Lo voy a encontrar”

En una entrevista para el canal de YouTube de Chiquiwilo, los Hermanos Yaipén no dudaron en arremeter contra Christian Domínguez, quien fue miembro de la agrupación años atrás.

“ Tuvo ‘Mi estrella’ y ‘Aquí sin tu amor’ y luego nunca más ha tenido un éxito porque... A comparación del éxito que ha tenido con los Yaipén, no ha tenido, o dime tú un éxito que haya tenido Christian Domínguez. Después de salir de Hermanos Yaipén ellos no han tenido otro éxito ”, manifestó Javier Yaipén.

Por su lado, José Carlos Orejuela afirmó que Domínguez no canta bien.

“ ‘Una rosa lo sabe’ no la cantaba domínguez, la balbuceaba, a mí no me gusta cómo canta, eso no es novedad ”, sostuvo.

A pesar de sus constantes críticas a Christian Domínguez, ‘Metiche’ considera que Orejuela no debió dar dichas declaraciones sobre el polémico cantante, pues formó parte de la Gran Orquesta Internacional, cuando no tenía agrupación. Además, el conductor de TV cree que tras la salida del ex de Karla Tarazona, la popularidad de los Hermanos Yaipén no volvió a ser la misma.

Un reportero de ‘Todo se filtra’ le consultó a Christian Domínguez sobre las palabras de su excompañero y él le envió una advertencia.

“ Él es una persona indeseable y algún día hablaré con él. Yo estoy seguro que Dios me va dar la bendición de podérmelo encontrar en persona, yo lo voy a encontrar algún día, es la única persona que yo voy a encontrar algún día en persona. Tengo que tener la suerte que pase eso. Él sabe que yo estoy esperando el gran día, solo a él lo quiero encontrar, que todos los demás hablen de mí, pero de él, a él lo voy a encontrar algún día, dile eso de mi parte ”, lanzó el cumbiambero.