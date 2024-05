Karla Tarazona reveló que este fin de semana Christian Domínguez estará en su casa, pues tiene un viaje pendiente. Esto luego de que las cámaras del programa de Magaly Medina, captaran al cantante pasando la noche en su vivienda.

“ Ya que a ustedes (las cámaras de Magaly) les encanta estar en la esquina de mi casa, entre los arbustos, este fin de semana también viajo y también se va a quedar (Domínguez) cuidando a los bebés. Imagino que eso no va a vender porque no voy a estar en la casa ”, manifestó la conductora en ‘Préndete’.

“ No digas eso porque ya pierde un poco el sentido. Hay que seguir con la novela ”, manifestó el cumbiambero entre risas.

Posteriormente, Karla le pidió a Magaly Medina, que su programa deje de seguir a sus hijos a sus centros de estudios, por temas de privacidad.

“Solamente quiero decir algo. Hace un mes que nos vienen siguiendo, a donde vamos están ellos. Entiendo la chamba, hasta que me pongan los calificativos que quieran, pero lo que sí no me gusta y no voy a permitir es que sigan a mis hijos hasta en el colegio, porque les hago recordar que son menores de edad y vulnerables. La calle es libre y pueden hacer lo que quieran, pueden decirme lo que quieran, pero les voy a pedir encarecidamente como mamá y directamente a la señora Magaly (Medina) que por favor dejen de estar siguiendo a mis hijos”, añadió Tarazona.

Días atrás, ‘Magaly TV: La Firme’ obtuvo declaraciones de Christian Domínguez donde indicó que no tiene nada de malo que se quede a dormir en la casa de Karla Tarazona porque ambos tienen un hijo en común.

“Yo puedo quedarme en la casa de Karla si deseara, todos los días, si quisiera, todo el año”, sostuvo la expareja de Pamela Franco.

