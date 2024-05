Este lunes 27 de mayo se llevó a cabo la final de “El Gran Chef Famosos El Restaurante”, donde tres participantes se disputaron la olla de oro. Emilran Cossío, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentaron para llevarse el título del mejor chef. Esta emisión dejó como ganador a Mathías Brivio.

En esta noche final, Emilran Cossío, Gino Assereto y Mathías Brivio tuvieron que preparar “Tentáculos de pulpo al chimichurri sobre puré de pimientos morroneados”. La preparación de este primer plato dejó como eliminado a Emilran Cossío.

“Este camino para mí ha sido de mucho aprendizaje personal. De romper mis paradigmas. .Siempre me subestimaba y me repetía que era imposible seguir en competencia porque mis compañeros cocinaban y yo no. Aprendí y evolucioné. Algo que todavía sigue en crecimiento es mejorar mi sazón y seguir teniendo más experiencia para adquirir más criterio”, dijo Emilran Cossío antes de retirarse del set.

Después de esta primera ronda, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentaron a una doble preparación: ‘Lomo de alpaca en costra de hierbas andinas con texturas de maíz’ y ‘Tartaleta de aromas selváticos’. Estos picantes desafíos en la cocina no fueron lo único que sorprendió a la audiencia, sino también la visita de los familiares de cada uno de los finalistas.

Mathías Brivio se convirtió en el ganador de ‘El Gran Chef Famosos ‘El Restaurante’

Finalmente, Mathías Brivio fue nombrado ganador y Peláez le hizo entrega del trofeo, mientras la familia del actor celebraba su triunfo.

“Muy contento y sobre todo orgulloso de haber podido mantener un ritmo tan fuerte de casi todos los días al frente de una cocina contra el tiempo. El Gran Chef es una familia y eso me ha quedado claro. Gino para mí es un crack en la cocina y también fuera de ella. Este triunfo va para mi familia que ha aguantado que yo esté lejos de ellos por 2 meses. Son mi soporte siempre. Y también para mi nonna Elda que me cuida desde el cielo, quien fue la que hizo que yo me enamorara de la cocina.”, dijo Mathías Brivio respecto a su triunfo en la competencia.

Con Mathías Brivio como ganador culmina esta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin olvidar que desde este martes 28 de mayo llega la nueva entrega del reality en Latina Televisión.