Mudarse a Miami, para desde esa ciudad buscar una verdadera internacionalización, y también cambiar de disquera, fueron importantes decisiones que tomó Leslie Shaw este año. “Siento que como artista he madurado mucho, en todo este tiempo de pandemia he tratado de reinventarme, de componer, avanzar. Estoy convencida de que mis últimas decisiones son procesos que todo artista tiene que vivir, para crecer, mejorar, conocerse un poco más”, nos dice la exitosa artista peruana.

Componer es otra de las facetas que estás desarrollando. ¿Cuán vital es eso para ti?

Es muy importante, y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo últimamente. Siento que la gente sabe cuando uno es real, cuando cuenta experiencias que realmente te han sucedido. Yo siempre busco ser original, quiero ser honesta con mis fans que me siguen desde que hago rock. Siento que es importantísima la letra en una canción porque a través de ella una artista expresa sus sentimientos.

Hoy en el género urbano los compositores trabajan en equipo de cuatro o cinco creadores. ¿Con tanta gente se puede llegar a buen puerto?

Es cuestión de química y de estrategia. Yo siempre cuando tengo sesiones de composición, e invitamos a otros autores, obviamente veo el trabajo que han hecho antes para ver si me gusta o si van por el mismo estilo que estoy haciendo. Cada artista tiene su forma de trabajar, yo primero escucho las propuestas del productor, empiezo a escribir y hablo con los demás compositores sobre lo que busco expresar de un desamor, de las ganas de irme de fiesta, depende de lo que yo quiera ese día. Los compositores que están invitados tienen que hacerme caso y fluye, no hay una lucha de egos.

¿Haber dejado Sony Music que te dio ‘La Faldita’ y ‘Estoy Soltera’ fue una decisión bien pensada?

Yo estoy contenta, pienso que todo artista tiene que correr riesgos, tomarse un respiro, yo estoy en otro país y estoy conociendo gente de la industria y se me presentan oportunidades que no quisiera rechazar. Estoy dispuesta a seguir aprendiendo y ahora es el momento de apostar por mí, y por una disquera que apuesta por mis ideas, por mis composiciones. Es un riesgo que me quise tomar, estoy contenta haciendo mi música, componiendo, quiero lanzar videos mucho más seguido. Ahora con las plataformas estoy en contacto directo con mis fans.

¿'Sola y Soltera’ a dúo con ‘El Prefe’ y con Vla Music es el inicio de una nueva etapa en la música?

Yo hice una linda amistad con el Prefe cuando fui al estudio de Vla Music hace tres años cuando compuse una canción. Esta vez ‘El Prefe’ me presentó el tema ‘Sola y Soltera’ que siento es una continuación de ‘Soy Soltera’ y reafirma mis deseos de estar sola, No necesito a un hombre para sentirme completa.

Sola o con pareja, sigues con tus proyectos musicales..

Claro que sí, estoy por presentar otro tema que se llama ‘La Culpa’, una canción que hicimos con Mr, Vla. Me encuentro trabajando fuerte en más canciones para mi álbum en el que participan artistas puertoriqueños, cubanos y argentinos. Sigo apostando por mi música.

Tú eres un ejemplo que no solo los hombres brillan hoy en la música urbana, las mujeres también son tendencia.

Todos los días me encuentro en los estudios de grabación con productoras mujeres, con compositoras, ingenieras de sonido. Siento que mientras más mujeres salgan estaremos abriendo camino para otras, esta carrera no es fácil y entre nosotras debemos apoyarnos . Yo he hecho una amistad linda con Farina, con Thalía, así como los hombres colaboran entre ellos, lo mismo tiene que ocurrir con las mujeres y yo siento que eso está pasando.