La cantante peruana Leslie Shaw junto a ‘El prefe’ estuvieron en una entrevista exclusiva para Diario Correo y hablaron sobre su nuevo éxito juntos, “Sola y soltera”.

“La verdad que tenemos tremenda química en el estudio, hemos compartido mucho y hemos creado mucha música. Más que mi amiga, se puede decir que es mi cómplice de estudio”, comentó ‘El Prefe’.

En tanto, Leslie Shaw contó que en medio de las sesiones en el estudio ‘El prefe’ le enseñó el tema “Sola y soltera” y a ella le encantó, por eso decidieron cantarlo juntos.

Leslie Shaw le dice no a los ‘privaditos’

En otro momento de la transmisión en vivo que se realizó a través de Facebook, Leslie Shaw reveló si en algún momento de sus visitas a Perú ha recibido alguna propuesta para hacer un ‘privadito’ en plena pandemia.

“No me han ofrecido porque creo que saben que no lo aceptaría, siempre voy a poner por delante la salud de mis fans, la salud de mi equipo y de mis técnicos. En este momento hay que aguantar un poquito más”, sostuvo la cantante peruana.

“Ahorita la situación está muy complicada y los contagios en Perú y en todas partes del mundo, así que es mejor no arriesgarnos”, agregó Leslie Shaw pidiendo a sus seguidores que esperen un poco más para escucharla cantar en vivo sus últimos temas.

Logró vender sus outfits del videoclip ‘Faldita’

Por otro parte, Leslie Shaw contó que consiguió vender todos los outfits que ofreció del videoclip ‘Faldita’, así como otros que utilizó en diversas presentaciones o en otros videoclips.

“Ya se vendió todo con mucha pena, con muchísima pena, pero al ver a los fans usando mi ropa en sus videos me trae mucha alegría”, comento la expareja del tatuador Stéfano Alcántara.

Asimismo, la cantante Leslie Shaw reveló que la idea de vender su ropa surgió en su casa y aunque en un principio sintió mucha pena, finalmente decidió hacerlo por sus seguidores.

“No me lo esperaba, fue una idea en mi casa y con pena lo hice, pero es que tengo muchísima ropa. Yo ya estoy instalada aquí en Miami y me da pena también dejar la ropa guardada, así que si alguien más la puede disfrutar, por qué no”, manifestó.

Cabe mencionar que Leslie Shaw adelantó que el próximo seis de junio lanzará un nuevo tema y también estará presentándose en un concierto en Estados Unidos, donde las medidas frente a la pandemia de la COVID-19 se vienen flexibilizando debido al avance de la inoculación.