Esaú Reategui Wong, más conocido como La Uchulu, estuvo respondiendo algunas preguntas que le dejaron sus seguidores en Instagram. Una de ellas fue si se realizará la operación de cambio de sexo, por lo que el popular personaje de El Artista del Año respondió que no.

“¿Te harías una operación de cambio de género?”, le preguntaron, a lo que él respondió: “La verdad que no, La Uchulú solo es un personaje, fuera de mi top, de mi faldita y mi peluca, está Esaú”.

“EL DINERO QUE GANO SE LO ENVÍO A MI MADRECITA”

La Uchulú también confesó que aún no se acostumbra al clima limeño, por lo que está viajando constantemente a Pucallpa para ver a su familia y amigos.

“No puedo llevar a toda mi familia a Lima, porque es numerosa en realidad, no sé cuánto tiempo estaré en Lima. Pero el hecho de estar en Lima no quiere decir que no apoyo a mi familia, el dinero que gano, un porcentaje le envío a mi madrecita”.

LA UCHULÚ SE DISCULPA CON SUS FANS TRAS SER SENTENCIA EN EL ARTISTA DEL AÑO

En la reciente edición de “El artista del Año”, La Uchulú no tuvo una de sus mejores presentaciones, pues no logró convencer al jurado tras interpretar el tema de la telenovela “Betty, la fea”. La popular tiktoker cayó en sentencia junto a Diego Val, y en la próxima gala uno de los dos quedará fuera de competencia.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que les fallé, los nervios me jugaron una mala pasada”, escribió ‘La Uchulú’ en las primeras líneas del mensaje que difundió en su historia de Instagram.

“Me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho amor para que ustedes puedan tener un momento divertido. Siempre estaré agradecido con todo el apoyo que me brindan”, agregó.

