Samuel González, popularmente conocido en internet como El Shamuco, afirmó que no le comunicaron sobre su salida del canal de La Uchulú, con quien participaba en diferentes videos cómicos que se volvieron virales en diferentes redes sociales.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, dijo en diálogo con Trome.

Asimismo, comentó que el programa ‘Reventonazo de la Chola’ les propuso grabar una despedida ante los pedidos de sus seguidores y se aceptó la invitación. La fecha aún no está coordinada.

“En el Reventonazo nos dieron una propuesta de grabar un último video del final de mi historia con la Uchulú, lo cual acepté con mucho gusto, debido a que las personas se merecen una explicación. Nuestros fans se merecen una explicación del porque se termina nuestra historia y con el respeto que se merecen, se debería haber grabado ese video; pero por percances no se pudo grabar. Aún está en planes. Sí se va a grabar, pero en otra fecha”, manifestó.

La triste historia de El Shamuco

A través de una entrevista para Correo, La Uchulú contó que El Shamuco pasó por un momento crítico en su vida, la cual lo superó al comenzar a grabar contenido para redes sociales.

“Al Shamuquito lo había puesto en mis videos, porque él también estaba pasando un momento crítico en su vida. Antes de la pandemia, un 14 de febrero, yo me había ido a la discoteca y también me estaba levantando recién de la depresión. Lo vi a él, todo apagado y triste, ya que resulta que su papá había fallecido”, comentó La Uchulú para Correo.

Luego continuó con: “también tenía problemas familiares y como lo vi triste, nos fuimos atrás a conversar, se puso a llorar y es ahí donde lo invité a ser parte de este proyecto, de estos videos. Hay que ponerle alegría a la vida, yo te ofrezco esto, le dije”.

