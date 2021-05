El popular personaje conocido como La Uchulú se pronunció, mediante su cuenta oficial de Instagram, luego de que se haya generado polémica por sus declaraciones en referencia a su participación en El Artista del Año.

“Muy feliz con esta presentación, muy agradecido con el apoyo de mis chululitos bellos. Sé que no soy cantante profesional, se que no soy bailarín profesional; pero todo lo que hago, lo hago con amor y cariño para todas las personitas que me siguen. Estoy aquí para aprender, para mejorar y seguir creciendo...”, escribió.

Asimismo, la también integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’ señaló que su participación en el programa de Gisela Valcárcel lo enfrenta como un reto con valentía y dedicación.

‘Uchulú’ molesta con la producción de ‘El artista del año’

La estrella de Tik Tok pidió a la prodrucción de ‘El artista del año’ que le permitan asumir más retos durante la competencia. “A mí me limitan que la parte más importante la cante el invitado. Yo quiero demostrar que también puedo”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

La Uchulú y su éxito en la TV peruana