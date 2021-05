Luego de que Magaly Medina hiciera una nota en su programa sobre las jóvenes influencers que viajaron a Miami para vacunarse y disfrutar de unos días de relajo, Flavia Laos, quien fue una de las mencionadas, decidió pronunciarse sobre este tema en sus redes sociales.

En el informe que realizó ‘Magaly TV: la firme’ también se habló de las influencers Luana Barrón, Thaís Felman y la hermana de Flavia, Kiara Laos, a quienes la popular ‘Urraca’ se refirió como las “aspirantes a embajadoras”.

Precisamente, en su cuenta oficial de Instagram, uno de los seguidores de Flavia Laos le preguntó a la modelo si esta información era verdad. “Aspirantes a embajadoras, así dijo Magaly. ¿Es verdad Flavia?”, comentó el usuario.

“Jajajajaja qué risa, tú vas a creer que nosotras necesitamos eso ayy por dios... nosotras podemos darnos esta vida gracias a nuestro trabajo”, respondió la enamorada de Patricio Parodi.

Cabe mencionar que Flavia Laos no duda en compartir cada momento de su viaje a través de las redes sociales, donde suele mostrar sus noches de diversión en Estados Unidos.

Flavia Laos responde a las críticas por su físico

La influencer Flavia Laos publicó desde su cuenta de Instagram un video mostrándose al natural. Sin embargo, no imaginó que sería duramente criticada por usuarios de las redes sociales, al punto de tildarla de “fea”. Sobre estos comentarios, Flavia Laos decidió responder.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían ‘qué fea eres, no vales nada sin maquillaje’. Para mí una persona no vale por cómo se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto”, dijo Flavia Laos.

Cabe mencionar que en su video, Flavia Laos se mostró sin maquillaje y también cómo luce usando los insumos de belleza, tal como sus seguidores están acostumbrados a verla en sus redes sociales.

