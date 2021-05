La influencer Flavia Laos publicó desde su cuenta de Instagram un video mostrándose al natural. Sin embargo, no imaginó que sería duramente criticada por usuarios de las redes sociales, al punto de tildarla de “fea”. Sobre estos comentarios, Flavia Laos decidió responder.

“Decidí leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros muy hirientes, decían “que fea eres, no vales nada sin maquillaje. Para mí una persona no vale por como se vea, sino por lo que tiene dentro. No me interesa, sinceramente, si piensan que soy hermosa o fea. Sé aceptar las críticas, no me molestan en absoluto” , dijo Flavia Laos.

En su video, Flavia Laos mostró sin maquillaje y también como luce usando los insumos de belleza, tal como sus seguidores están acostumbrados a verla en sus redes sociales.

Flavia Laos tendría miles de soles invertidos en su belleza

Según el cirujano plástico David Ruiz, invitado al programa ‘América Hoy’, la modelo y actriz se habría sometido a una serie de intervenciones para lograr la figura y rostro que presenta en la actualidad. El especialista calculó que la inversión ascendería entre 70 a 80 mil soles.

Flavia Laos aprende a esquiar con las clases de Patricio Parodi

Flavia Laos aprovechó los días feriados por Semana Santa para viajar a Utah, Estados Unidos. La modelo y su pareja Patricio Parodi disfrutaron del Park City Mountain y recurrieron a sus redes sociales para compartir su experiencia en la nieve.

Según se pudo observar en los historiales de Instagram de Flavia Laos, la modelo tuvo dificultades para esquiar. Gracias a las lecciones de su novio, ella finalmente aprendió y publicó un video donde practica este deporte.

“Se logró”, fue el conciso mensaje que escribió Laos como descripción de su clip en Instagram.

