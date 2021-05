La actriz Flavia Laos viajó a Miami (Estados Unidos), donde se aplicó la vacuna contra la COVID-19. Así lo reveló la modelo a través de diversos videos publicados en su Instagram.

Flavia Laos, quien formó parte del videoclip oficial de “Problema” de Daddy Yankee en febrero de este año, llegó hasta un centro de salud acompañada de su hermana Kiara Laos, y se aplicó la dosis Johnson & Johnson.

En las imágenes que compartió en sus stories de Instagram, la protagonista de “Ven, baila quinceañera” mostró la cartilla de vacunación con su nombre y la bandita que le colocaron en el brazo tras la vacuna.

“Es oficial, estoy vacunada, me puse la Johnson & Johnson. Es un proceso súper rápido, lo único que tuve que hacer fue entregar mi brevete, llenar un formulario y listo. A los cinco minutos me llamaron, me vacunaron y todo bien”, contó Laos en sus stories.

Como se recuerda, diversos famosos peruanos se han vacunado en Estados Unidos, entre ellos figuran Rosángela Espinoza, Michela Elías, Vania Bludau, Leslie Shaw, Viviana Rivas Plata, Magaly Medina, entre otros.

Por su parte, en Perú, algunos personajes de la televisión también han sido inoculados, ellos son: Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Yola Polastry, Guillermo Rossini, Efraín Aguilar, Luis Ángel Pinasco, Adolfo Chuiman, y más.

