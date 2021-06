La conductora de espectáculos, Magaly Medina, criticó las relaciones que tuvo la exchica reality, Sheyla Rojas, y señaló que a ella siempre ha buscado un hombre, especialmente que le dé estabilidad . La modelo se encuentra en México, junto a su novio de ese país.

“Y lo ha dicho claro con todas sus letras... (ella) ha dicho que ha encontrado a un hombre que le da estabilidad. Sheyla, tú toda la vida has buscado a un hombre que te engría. Acuérdate de los chats”, incidió Magaly Medina.

En su programa “Magaly Tv, la firme”, Magaly Medina recordó sin embargo, que si bien la modelo quería cobrarle 20 mil dólares por una entrevista, en otros canales lo hacía gratis.

Precisamente, la periodista de espectáculos criticó las preguntas que le hicieron en el programa “América Hoy” a Sheyla Rojas así; y dijo que al parecer ella está feliz de tener un novio “que le puede dar todo”.

Sheyla Rojas dijo en América Tv, que comparte cosas maravillosas y tranquilas junto a su novio mexicano; y que ella ha trabajado desde muy joven. “Yo vivo una vida normal, tranquila. Si bien es cierto yo tengo mis cosas y mi novio tiene sus cosas, él las comparte conmigo. Yo toda la vida he trabajado desde muy chiquita y ahora tengo la posibilidad de estar con alguien que me engríe y no le veo nada de malo”, indicó.

