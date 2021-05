Sheyla Rojas reapareció a través de sus redes sociales con acento mexicano. Y es que, desde hace tres meses la exchica reality se encuentra en México, donde mantiene un relación sentimental con un ciudadano de ese país.

Durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram, la expresentadora de “Estás en todas” respondió las preguntas de sus fans y aseguró que tiene una vida tranquila en ese país. “Es difícil dejar el mundo de la televisión, pero la vida que estoy teniendo aquí, es algo que quería hace mucho tiempo”, indicó.

“Tengo una vida privada, lejos de los camarógrafos, lejos de los paparazzi. Antes yo no tenía vida trabajando en la televisión. La tranquilidad que tengo no tiene precio... Gracias a Dios. Yo le agradezco a Dios por todo lo que me ha pasado”, refirió desde Guadalajara la ex de Antonio Pavón.

Sheyla Rojas detalló a sus fans sobre su vida al hacer comparaciones sobre Perú y su estadía en México; y recalcó que se encuentra feliz porque está alejada de la televisión. “Yo no echo la culpa a nadie mi rey... yo ya no quería trabajar en televisión hace tiempo. Y las cosas se dan, y la verdad yo creo que las cosas pasan por algo”, sostuvo al referir que ella ya o quería estar en Perú.

Al ser consultado por su hijo “Antoñito”, la exchica reality dijo que su pequeño quería estar en España. “Bueno traérmelo a México también era una opción, no veía a su papá muchísimo tiempo, pero mi hijo también quería ir a España, por eso se decidió por eso”, señaló.

Sobre esas revelaciones, la conductora Magaly Medina criticó que se encuentre alejada de su pequeño.

No va exponer a su enamorado mexicano

“¿Cuándo vas a mostrar a tu novio?”, le preguntó una de sus seguidoras. Ante lo cual, la exconductora respondió: “No veo la necesidad de exponerlo porque ustedes saben como son de pesada y chismosa la gente de Perú”.

No obstante, señaló que su pareja no es agricultor, ni ganadero; ya que ella a veces hace bromas, pero “la gente lo toma en serio”.

Video: YouTube Magaly ATV

Alejada de su pequeño “Antoñito”

Días atrás, Rebeca Escribens indicó que debió ser sumamente difícil para la modelo estar alejada de su hijo y permitir que se vaya con su papá. Indicó que a pesar que ella se muestra feliz de que su pequeño esté bien -según la conductora de “América Espectáculos”- lo haría solo por aparentar pues en el fondo la envuelve una enorme tristeza.

“Complicado… Complicado… Claro porque como mamá puedes decir: ‘¿Cómo ha dejado a su hijo? ¿Cómo puede vivir sin él?’, y estás que rajas en tu casa… Yo no me voy a meter a opinar nada sobre sus decisiones porque no sabemos lo que hay atrás; si se justifican o no, no es mi vida, no es mi rollo”, señaló Rebeca Escribens.

VIDEO RECOMENDADO

La Uchulú y su éxito en la TV peruana