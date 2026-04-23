Los vecinos del distrito de Yura en Arequipa ya cuentan con una oficina de Defensa Pública para acceder a asesoría legal gratuita y orientación en diversos procesos como violencia familiar.

La Oficina de Defensa Pública funciona dentro de la Municipalidad Distrital de Yura, junto al ingreso principal, y fue implementado en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para atender principalmente a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

En esta oficina que fue inaugurada ayer, los ciudadanos reciben apoyo en temas de pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de los menores de edad, así como la defensa para víctimas de violencia familiar y otros procesos penales. También se ofrece el servicio de conciliación extrajudicial, una alternativa para resolver conflictos de manera rápida sin necesidad de acudir a un juicio.

Abren oficina de Defensa Pública en Yura

Además, el servicio incluye atención multidisciplinaria con profesionales como psicólogo forense, médico, perito criminalística y trabajadora social, lo que permite una atención integral según sea el caso requerido.

La implementación de esta sede permitirá beneficiar a más de 47 mil habitantes de Yura y a pobladores de distritos cercanos, facilitando el acceso a la justicia sin costo.

Las autoridades recomiendan a los vecinos acercarse a la oficina ante cualquier problema legal o necesidad de orientación, a fin de recibir asesoría oportuna y evitar que los conflictos escalen o se agraven.

En la ceremonia de inauguración participaron el director general de la Defensa Pública, Abel Hurtado y el gerente municipal de Yura, Miguel Vilca, quienes destacaron que este proyecto es resultado de un trabajo articulado entre ambas instituciones para fortalecer el acceso a la justicia en la zona.