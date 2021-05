El futbolista Andrés “Cóndor” Mendoza aseguró en una entrevista para El Bocón que Magaly Medina rechazó una invitación suya a una playa de Francia, lo cual, la conductora de TV lo negó rotundamente,

Ahora, Medina, afirmó que jamás recibió una invitación del futbolista y que, de haberla recibido, se hubiera reído, pues ella no acepta regalos de nadie.

“Imagínate, me confundió, se equivocó de plano a plano, siempre he sido una mujer que me he pagado mis gustos todo el tiempo y gracia a mi trabajo he conseguido todo (…) no aceptaría ninguna invitación que venga de un futbolista”, comentó Magaly

Luego continuó con: “la invitación yo nunca la he recibido de manera formal (…) los jugadores de futbol cree que tienen algún poder económico que les sirve para comprar a cualquiera, de repente hay mujeres que tienen precio, en mi caso yo no tengo precio”

“Me dijeron que no le gustaban los de piel oscura”

En la entrevista que brindó el Cóndor Mendoza, el futbolista comentó que invitó a Magaly a una playa de Francia, pero algunas personas le dijeron que a la conductora de TV no le gustarían las personas “de piel oscura”

“Magaly rajaba mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona “guau”. Le pasaron la voz, le dijeron, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella”, confesó.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE