Xiomy Kanashiro se pronunció en vivo sobre el nuevo emprendimiento de Yahaira Plasencia durante su participación en ‘América Hoy’.

El comentario se dio en el marco de la conversación sobre la decisión de la cantante de ampliar sus fuentes de ingreso con una nueva línea de productos, en un escenario complejo para la industria musical.

La salsera decidió incursionar en la venta de accesorios como gorras y bolsos debido a la coyuntura que atraviesan las discotecas. Según se comentó en el programa, la artista estaría explorando nuevas alternativas económicas luego de reconocer que “la calle está dura”.

En el set, se resaltó que la intérprete ha trabajado desde temprana edad y que actualmente apuesta por proyectos propios.

En el diálogo, la bailarina mostró su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia del esfuerzo individual: “ A mí me parece una buena idea de emprender, las mujeres en la actualidad somos emprendedoras, no nos gusta que siempre por ahí nos ayuden a pagarlas cosas... que mejor que emprender sus gorritas, sus bolsos, sobre todo ella que tiene un público muy fuerte lo va poder vender, eso es lo importante ”.

En otro momento de la conversación, Janet Barboza le preguntó si promocionaría los productos de la cantante: “ Claro que sí, el de ella y de todos porque entre mujeres tenemos que apoyarnos ”.

Xiomy Kanashiro desea casarse con Jefferson Farfán: “No voy a negar que estoy esperando el anillo”

Xiomy Kanashiro indicó que espera que Jefferson Farfán le entregue el anillo de compromiso para dar el siguiente paso en su relación, la cual, según señaló, contaría con la aprobación de la familia del exjugador, entre ellos ‘Cuto’ Guadalupe.

“Sí, no voy a negar que estoy esperando el anillo, como dice la canción ‘el anillo pa’ cuando’. Un anillo bonito y tiene que ser igual la pedida. Hemos hablado del matrimonio, de las cosas que deseamos como pareja y de los proyectos que tenemos. Así que vamos pasito a pasito”, indicó Xiomy en el programa ‘América Hoy’.

Kanashiro también señaló que, sin duda, invitaría a su boda a sus compañeros del magacín matutino, luego de que Edson Dávila, Rebeca Escribens y Janet Barboza le recordaran que no los olvide.

Por su parte, ‘Cuto’ Guadalupe destacó el notable cambio que ha experimentado Jefferson en su vida desde que mantiene una relación sentimental con Xiomy.

“Ellos son una familia, están construyendo algo bonito. Ella es una chica que ha logrado que mi sobrino haga cosas que nunca hizo, como tener una mascota (un perrito) y hasta dormir (con el cachorro) en su cama; eso no lo podía creer hasta que lo vi”, sostuvo.

Asimismo, señaló que le sugirió a Jefferson que le comunique con tiempo la fecha de la boda con Xiomy, para así poder estrenar su terno.

“Esa boda será fabulosa, ya le dije que me avise con tiempo la fecha para estrenar el terno y, conociendo lo generoso y detallista que es mi sobrino, sé que ese anillo (de compromiso) será una cosa fabulosa”, expresó.