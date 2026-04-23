Un accidente de tránsito que se presume fue protagonizado por dos efectivos policiales se registró en la ciudad de Pisco, luego de que la moto lineal en la que se desplazaban colisionara contra un automóvil en la calle Márquez de Mancera, cerca del colegio Simón Bolívar en el cercado de la ciudad. El impacto fue de gran magnitud, dejando a uno de los agentes herido pero consciente, mientras que su compañero quedó inconsciente.

Siniestros viales

Ambos policías fueron trasladados por una ambulancia municipal al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica especializada. En tanto, el vehículo involucrado terminó sobre la vereda, evidenciando la fuerza del choque. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades revisando las imágenes de las cámaras de video vigilancia.

Por otro lado, un accidente de tránsito se registró la madrugada de ayer en el kilómetro 240 de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Santa Cruz, en el distrito de Paracas (Pisco), donde un vehículo particular se despistó en plena vía por causas que aún son materia de investigación. El hecho generó preocupación entre los conductores que transitaban por esta importante arteria vial.

Hasta el lugar acudieron unidades de emergencia, así como personal de serenazgo y de la Policía de Carreteras, quienes brindaron asistencia inmediata y realizaron labores de control del tránsito para evitar mayores riesgos y congestión vehicular. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

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