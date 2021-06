La canción “Cholo soy” es un tema icónico de nuestro país, mediante el cual se revaloriza y reivindica el orgullo de ser peruano, sobre todo de las zonas más remotas de nuestro país. Es por eso que no solo es conocida en el Perú y en Internet ha sido producto de análisis de parte de youtubers extranjeros.

En esta ocasión, el canal Kevin GG publicó un video en el que dos españoles analizaron la letra del tema interpretado por el recordado Luis Abanto Morales ante el constante pedido de sus seguidores peruanos.

“Él es de provincia y está dando a entender que los blancos utilizan el dinero que no vale nada”, menciona uno de ellos al escuchar la primera parte de la canción. “O que el dinero de los blancos para ellos no vale nada, que no tiene valor para ellos”, le respondió su compañero.

Abanto Morales le cantaba a la desigualdad que existe hasta estos días en nuestro país. Esto también fue tomado en cuenta por los youtubers, quienes compararon la vida en las zonas rurales con la urbana.

“¡Ah, qué buena! Aquí está dando a entender que lo tiene todo, se refiere a que no tiene nada económicamente, que le da valor a otras cosas. Amor, cariño, cercanía, a lo mejor en la ciudad van todos a trabajar, van por algo que es dinero”, mencionaron.

Sin embargo, ninguno de ellos presagiaba lo que se venía. La letra de la canción hacía referencia directa a su nacionalidad, debido a los hechos suscitados durante la época de la conquista española y la colonia.

“Se mete con los españoles, está hablando de España. Han hecho esta canción por nosotros. Por un momento me ha dado verguenza ser español. Obviamente no tiene nada que ver con nosotros. Está hablando que los españoles fueron allí a dar muerte”, reaccionó uno de ellos.

“O sea, este es un mensaje que va a los españoles. Yo pensaba que iba a la gente blanca, de Lima”, agregó. Su compañero respondió de forma directa: “No, no, va a nosotros”.

Finalmente ambos remarcaron la calidad de la letra y el mensaje que se desprende del tema, aunque no pudieron ocultar que terminó por sorprenderles la referencia antes mencionada.

“Bastante fuerte, yo tampoco me lo esperaba. Estoy un poco en shock. Estoy analizando, viendo toda la letra, lo estoy procesando (...) para revindicar el orgullo de ser cholo, de ser de provincia”, puntualizaron.