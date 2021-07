La cantante cubana Dalia Durán estuvo en la noche de este martes en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde narró la pesadilla que vivió tras ser brutalmente agredida por su esposo, John Kelvin, quien permanece detenido tras ser denunciado.

Según cuenta la víctima, ella permitió al cantante de cumbia que ingrese nuevamente a su casa para que pase tiempo con sus hijos y, en ese momento, mostró una actitud pasiva, por lo que confió en él.

“No me esperaba semejante masacre. No me esperaba, de ninguna manera, todo lo que me hizo, si ahorita estoy sentada acá, es de milagro, ahorita sería mi velorio, estuve a punto de quedar muerta el día domingo”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Asimismo, Dalia Durán lamentó que la familia de John Kelvin no pregunte por su estado de salud ni de sus hijos cuando ella fue la víctima de la agresión física.

“Si ahorita estuviera muerta, porque era como me veía, qué hubiese sido de mis hijos. A él no le importa, porque en vez de su familia, al llegar a la comisaría, a acercarse a mí a decirme cómo me encontraba, cómo estaban mis hijos, buscando sus cosas personales de él, llevándole chompa, su celular”, manifestó.

