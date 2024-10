Lorena Rodríguez, emprendedora de una marca de ropa oversize, acusó a Sebastián Lizarzaburu de incumplir un acuerdo de canje.

Según Rodríguez, el 26 de marzo pactaron que Lizarzaburu promocionaría 11 prendas a través de reels y etiquetas en sus historias de Instagram, pero nunca cumplió con lo acordado.

“Él me escribe (...) por insistencia acordamos (...) fueron 11 prendas. Quedamos en que él iba a hacer unos reels para entregarme, yo lo iba a subir, no él, pero igual, al momento del packing, él me iba a etiquetar en sus historias”, comentó Rodríguez para el programa de YouTube Chimi Churri.

A pesar de que no firmaron un contrato, Rodríguez aseguró tener pruebas documentadas del acuerdo en Instagram.

“Pasó un mes, le escribo por los videos y no me responde, le escribí a sus historias y nada. Me aparecía en visto pero no me respondía. Se desentendió totalmente”, comentó.