Ethel Pozo, conductora de “América Hoy”, festejó este martes su cumpleaños número 40; sin embargo, se mostró entristecida debido a que será su primer onomástico sin su tía Martha, quien falleció meses atrás.

La figura de América Televisión reveló que le tenía mucho apreció a su tía debido a que fue ella quien la cuidó cuando su mamá debía trabajar en “Aló Gisela”.

“Muchísimas gracias a los que están detrás de la pantalla. Yo vengo muy sensible desde ayer porque justamente será el primer año que la pasó sin mi tía, una de las personas que más amaba en mi vida”, dijo entre lágrimas.

“Cuando mi mami hacía ‘Aló Gisela’, durante 15 años seguidos, quien me cuidaba en casa, quien me bañaba, quien me peinaba era mi tía Martha y este año será el primer año que no estará conmigo. Las personas que han perdido a alguien tan querido saben lo que estoy sintiendo. Sin duda, sé que tenemos que seguir”, añadió conmovida la conductora de televisión.

Por otro lado, Gisela Valcárcel recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a su hija por su onomástico.

“He cogido tu mano desde un 15 de diciembre a las 9 am. Cuando llegaste al mundo y transformaste todo. Caminar contigo es una bendición. Hemos creado lazos como solo se pueden crear entre madres e hijos, lazos que son como un cordón umbilical eterno”, escribió inicialmente.

“Gracias hija por todo. Eres un regalo y has alegrado y alegras nuestras vidas... Que Dios te guíe siempre, solo así se alcanza la paz, esa que no todos pueden comprender pero que te deseo cada día... Te amo... FELIZ DÍA POZITO”, agregó en la publicación.

