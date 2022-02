La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo se pronunció sobre la pelea que han protagonizado la periodista Magaly Medina y la pareja conformada por Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de la Madrid.

Esto luego de que Deyvis y Cassandra emitieran un comunicado defendiéndose de las críticas de la periodista, quien señaló que la pareja la dejó en visto cuando quiso conocer a su hijo y que habrían abandonado a sus cachorros en una guardería para perros.

Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna presentaron en su programa matutino el comunicado de Dayvis y Cassandra. Barboza aprovechó para aclarar que cuando nació el hijo del cantante de cumbia, él trabaja para GV producciones, y en ese momento ‘América hoy’ respetó su decisión de no mostrar a su bebé. Mientras que Magaly Medina grabó una conversación privada con Orosco y la mostró en su programa, tal como contó el cantante de cumbia en su comunicado.

“Sería bueno comentar que no todos los artistas muestran a sus hijos, papá y mamá tienen que estar de acuerdo para mostrar a sus hijos. En este caso, ellos decidieron que desde que nació Milán no lo iban a mostrar y les pidieron a todos los medios que no lo muestren, fue una decisión personal”, señaló Ethel Pozo.

Tras emitir un video donde demuestran que ‘América hoy’ no pidió a Deyvis Orosco presentar a su bebé, Ethel Pozo señaló: “Eso fue lo que sucedió cuando el bebé nació en noviembre y al parecer nos estamos enterando, que ellos (Deyvis, Cassandra y Magaly) tenía una relación amical y se rompieron los códigos de la amistad para la pareja, ellos no querían mostrar a su bebito”.

A lo que Janet Barboza agregó: “Si una pareja que son papás te muestra algo tan privado, te conectan como madrina para que conozcas a tu futuro ahijado y grabes esa videollamada y luego la emitas, realmente no tiene perdón”.

