El momento más esperado para los novios. Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron en compañía de sus familias y amigos, en una íntima ceremonia, este sábado diez de septiembre.

La pareja se comprometió en julio del año pasado en un romántico viaje a Cancún. Este es el segundo matrimonio para la presentadora del programa “América Hoy”.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián Alexander se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, manifestó la conductora en aquel momento.

Noticia en desarrollo...

