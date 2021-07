Todo indica que la relación entre Ethel Pozo y Julián Alexander -hermano de Michelle Alexander- se fortalece cada vez más. Y es que esta vez la hija de Gisela Valcárcel se fue de vacaciones a Cancún (México) , junto a su novio y sus hijas.

La conductora de “América Hoy” compartió en sus redes sociales algunas fotos y videos de su viaje con su pareja Julián Alexander y algunos miembros de su familia, entre ellas sus pequeñas.

Ethel Pozo publicó las imágenes en su cuenta de Instagram, precisamente en una de las fotos aparece Julián Alexander. La hija de Gisela Valcárcel escribió: “Happy Together”.

Días atrás, Ethel Pozo habló de Julián Alexander, el hombre con el que se está dando otra oportunidad en el amor. La conductora de televisión dijo que estuvo cuatro años soltera y se tomó ese tiempo para ella, pero a la par oraba para que el hombre que llegue a su vida sea esa ‘persona ideal’ que esperaba.

Ethel Pozo y Julián Alexander (Foto: @lapozo).

“Cuatro años estuve sola para conocerme, me tomé ese tiempo para mí, porque soy madre divorciada y no quería equivocarme (…) Diosito me mandó más de lo que pedí y a todas las mujeres que están solas les digo que sigan orando, yo lo hice durante cuatro años y llegó”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

