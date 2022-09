El actor y director Eugenio Derbez realizó un video de Instagram para revelar detalles de su actual estado de salud tras sufrir fuerte accidente.

Desde la cama de su casa y con ayuda de su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo, el actor dijo estar agradecido por las muestras de amor tras hacerse público que se sometió a una cirugía.

“Quise hacer esta transmisión porque veo que mucha gente anda preguntando por mí. Primero quiero agradecer por las muestras de cariño y por la cantidad de gente que me habló y me siento muy conmovido. Gracias a los fans, a los medios que han estado muy pendientes y a mis amigos”, dijo al inicio de su video.

En su clip, el actor explicó que estuvo sedado porque no pudo tolerar el dolor: “Por los dolores tan fuertes que he tenido, me han tenido sedado, en las primeras dos semanas y media estuve dormido... entonces no agarré el celular. Vivo con una sola mano jajaja (no me puedo reír) y si testeo me voy a demorar. No les voy a contestar, pero sí los leo. Gracias a todos por sus mensajes de todo corazón”.

¿Eugenio Derbez explica qué le pasó?

En los siguientes minutos de su video, Eugenio narró cómo sucedió el accidente, pero primero dio un discurso filosófico.

“Yo sé que quieren saber qué fue lo que me pasó y cómo pasó, y yo quisiera saber por qué pasó... Creo que las cosas pasan por algo... creo que lo que me pasó fue para algo. Los últimos 6 meses no pisé mi casa a pesar de que yo me sentía feliz por las cosas que me han pasado desde inicio de año... me sentía feliz, pero creo que me sentía ahogado. Mi alma se sentía como en la cárcel por no tener días libres”, expresó.

“Creo que fue el universo o mi alma que me pidió parar, pero creo que se le pasó la mano. En fin, el hecho que faltando un día para regresar a mi casa, fue cuando me pasó esto (el accidente)”, agregó.

Finalmente, Eugenio Derbez narró cómo sucedió su accidente, donde estuvo acompañado de su hijo. “Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido”, contó.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó.

