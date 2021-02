Tras la muerte del actor Osvaldo Cattone, diversas personalidades del mundo del espectáculo manifestaron su pesar en las redes sociales. Uno de los mensajes más conmovedores es el de la cantante criolla Eva Ayllón.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la intérprete de “Ritmo, color y sabor” y “Propiedad privada” escribió un sentido mensaje y lamentó el no haber cumplido con “la promesa de cantar” en el Teatro Marsano.

“Osvaldo Cattone, despertar con esta triste noticia hace que mi cabeza ya desubicada con tanta tristeza empeore. Te quiero mucho y no cumplí con la promesa de cantar en tu Teatro, los tiempos son inclementes”, escribió Eva Ayllón.

“Ayer fui muy feliz y desperté igual, pero todo lo cambia tu partida”, añadió la interprete criolla en su publicación que ha obtenido más de 2 mil likes.

Como se recuerda, A finales del año pasado, Osvaldo Cattone estuvo internado por ocho días en una clínica local, pero logró recuperarse. Tras ello, ofreció una entrevista a El Comercio, en la que aseguró estar “estupendo de ánimo, de mente, totalmente abierto a la vida y con ganas, como me dijo la doctora, de merecerme vivir unos años más”.

“En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. ¿Para qué estar así? En cambio, el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea”, agregó al reflexionar sobre la muerte.

