Con tan solo 15 años, Tiare inicia su camino en la música a nivel profesional con el estreno de “Evaluna”, un tema compuesto por ella a los 14 años.

MIRA AQUÍ: Conoce aquí si eres miembro de mesa para estas elecciones

“Evaluna” mezcla melodías latinas con el folk y “coquetea” con el indie, dando como resultado una manera de hacer música que comienza a identificar a la joven cantante.

“Evaluna está inspirada en las mujeres de vida: mi madre, mis tías, mis amigas. Es un personaje con el que muchas de nosotras nos podemos identificar. Es una canción que cuenta como las cosas más simples y, que a veces, pensamos que son insignificantes, son lo mejor de la vida”, señaló Tiare en comunicado de prensa sobre su tema debut.

“Evaluna” fue producido por Periko, del dúo Periko & Jessi León, y ha sido grabado en Miami junto a un equipo de profesionales con amplia experiencia dentro de la industria de la música.

Tiare contó con el respaldo de Sony Music Perú y The Orchard para este debut. “Este es un sueño que se está cumpliendo y estoy muy feliz. Sé que este camino no es fácil, que hay que trabajar mucho, pero ahí voy con ganas. Tengo canciones que quiero compartir y me hace ilusión que todo esto se este haciendo realidad”, expresó la joven artista.

VIDEO RECOMENDADO

Las canciones más recordadas de Armando Manzanero

Las canciones más recordadas de Armando Manzanero