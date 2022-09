Evelyn Vela se presentó en la reciente edición del programa “América Hoy” y se refirió a las comprometedoras imágenes de su aún esposo Valery Burga con una bailarina española en las playas de Miami, Estados Unidos.

Vela indicó que no ha conversado sobre esas imágenes con su aún esposo, pero que sí le afectaron a ella y a sus hijos.

“De ese tema aún no he hablado con él. No me ha aclarado absolutamente nada, ni me va a aclarar porque ni me interesa. Lo que yo sé es que él está solo hasta el día de hoy”, dijo.

Además, Evelyn no descartó la posibilidad de volver con el barbero: “Yo he puesto las manos al fuego por él hasta el día 30 de junio. Más adelante no te puedo decir. Ahora no puedo decir nada (sobre volver Valery Burga) porque no sé qué nos tiene preparado Dios en el camino y no sé que pasará”.

Evelyn Vela habla del fin de su matrimonio

Finalmente, la amiga de Melissa Klug dijo estar resentida con su expareja por el video que publicó junto a una bailarina en Instagram, pero que luego borró.

“Bueno qué se puede esperar de un hombre solo en Miami y las chicas. No es que lo justifique. Yo estoy dolida, resentida con él. Es más, sé que parte de su familia también lo está y hasta el día de hoy estoy en shock”, concluyó.

