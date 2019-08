Ex amigo de Angie Arizaga que fue enjuiciado por querer ayudarla: "El tiempo me dio la razón" (VIDEO)

Angelo Lazo, joven actor que fue el primer en denunciar una presunta agresión de Nicola Porcella contra Angie Arizaga, rompió su silencio tras las nuevas imágenes en las que se ve maltrato del chico reality a su expareja.

En 2015 el ex amigo de la conductora recibió una madrugada mensajes de voz de Angie Arizaga, en la que ella misma relataba haber sido maltratada físicamente por Porcella.

Con el fin de ayudarla, Lazo denunció este hecho públicamente ante Magaly Medina en aquel año, sin embargo terminó afrontando procesos judiciales durante cuatro años pues la joven presuntamente agredida no lo apoyo y prefirió respaldar a Porcella.

"A mi se me señaló mucho, pisaron mi honra, me humillaron. A mi me acusaron de lucrar y de vender los audios en diversos medios y no fue así porque a mi se me investigó más de cuatro años. Hasta ahora sigo un proceso. El tiempo pone a todos en su lugar y el tiempo me dio la razón", contó Angelo Lazo.