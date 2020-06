Daniella Álvarez, exmiss Colombia, mostró a sus seguidores, mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, cómo camina tras sufrir una amputación y tener el otro pie sin sensibilidad.

“Hola, familia. Como saben a mí me gusta contarles todo, cómo va mi proceso, y hoy quiero mostrarles cómo camino. Ustedes saben que esta pierna está amputada y de este lado tengo un pie que, por la isquemia, quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento”, empezó diciendo la exreina de belleza colombiana.

Álvarez muestra cómo usa una órtesis y unas zapatillas especiales para que su pierna derecha tenga estabilidad y pueda apoyarse con unas muletas al momento de caminar.

“Entonces, cómo camino, con esta ortesis que me da toda la estabilidad y con un tennis que me da mucha firmeza en lo tobillos”, expresó la exmiss Colombia.

En el video también se observa que la modelo es apoyada por dos especialistas. Una de ellas está delante de ella, motivándola, mientras que la otra está detrás con una silla por si exreina de belleza decide descansar.

Como se recuerda, Daniella Álvarez fue operada hace dos semanas debido a una isquemia que padeció. Ella recibió muchas fuerzas de su familia, amigos y seguidores de Instagram.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, se lee en su publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Exmiss Colombia Daniella Álvarez fue sometida a una amputación de pierna

Exmiss Colombia Daniella Álvarez fue sometida a una amputación de pierna