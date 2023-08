Fuertes declaraciones. Ángelo Campos fue recientemente liberado tras ser acusado por su expareja Yharif Figueroa de presunta agresión física y psicológica. Al respecto, la esposa del arquero de Alianza Lima no dudó en pronunciarse por primera vez y aseguró que buscan deslegitimar su denuncia debido a los videos difundidos en redes sociales.

A través de un comunicado, Yharif admitió que ampayó al portero siéndole infiel con otra mujer al interior de un departamento alquilado, de donde provienen los videos donde se le ve bastante descontrolada. Incluso, precisó que estas imágenes viralizadas se dieron cuando el futbolista tenía entrenamiento con el club blanquiazul al día siguiente.

“Durante las últimas horas han venido circulando 2 videos por redes sociales, a través de los cuales se ha pretendido deslegitimar mi denuncia. Al respecto, los dos videos que circulan corresponden a hechos sucedidos el día miércoles 12 de julio cuando descubrí a mi ahora ex pareja Ángelo Campos con una mujer a altas horas de la noche en un Airbnb que él había alquilado para estar a solas con ella, a pesar de que al día siguiente tenía que entrenar como parte de sus obligaciones profesionales”, se comienza leyendo.

Por otra parte, la expareja de Campos señaló que todo lo mostrado en ambos videos, no corresponden a los hechos acontecidos en su totalidad.

“En efecto, uno de esos videos corresponde a una grabación de mi celular que se le fue enviado a una persona de mi entera confianza; y el segundo corresponde a una grabación realizada por mi ex pareja, el cual no refleja todo lo que sucedió dicho día, pues, incluso, en este mi ex pareja efectúa afirmaciones falsas, intentando tergiversar la situación y buscando perjudicar mi imagen”, añadió.

