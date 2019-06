Expediente de Vanessa Terkes sobre denuncia a George Forsyth: "Estoy viviendo de la caridad de mi familia"

Síguenos en Facebook

El programa 'Magaly TV' presentó en la noche del último martes el expediente judicial de la denuncia que presentó la actriz Vanessa Terkes sobre el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

En el documento accedido por el mencionado programa, Terkes aseguró que por dedicarse exclusivamente a su matrimonio dejó contratos en su carrera actoral en México y que en este momento no puede trabajar debido a la afectación emocional en la que se encuentra.

"Él quiere que yo le firme un documento coaccionándome para ello y solo así me va a dar el apoyo económico para mi subsistencia y en este momento estoy viviendo de la caridad de mi familia y de mi entorno más íntimo de amigos, puesto que no me encuentro en capacidad de realizar ningún tipo de trabajo por la afectación emocional en la que me encuentro", se lee en el oficio.

Asimismo, la actriz calificó a George Forsyth como una persona "manipuladora" y "machista", por tal motivo le afectaría emocionalmente.

"Una persona manipuladora, mentirosa, egocéntrico, machista por su indiferencia a mi persona", reza el documento judicial.

Vanessa Terkes contó la experiencia cuando el exportero de Alianza Lima le respondió de mala manera porque le preguntó el porqué no tenía su anillo de matrimonio.

"En el interior de la ambulancia, le reclamé porque estaba sin su aro de matrimonio y me dijo: '¿acaso no tienes poder de razonamiento, no te das cuenta que esto se terminó?' Yo le dije que no tenía que haber sido claro y me dijo: 'no era su culpa que sea tan bruta y tan cerrada, que era evidente", declaró la actriz.

Terkes también aseguró que Harold Forsyth, padre del burgomaestre de La Victoria, se burlaba de ella cuando su esposo no llegaba a la casa.

"Me he sentido utilizada por él y su padre. Su padre de él me decía que las mujeres deben estar un paso atrás. Se burlaba de mí cuando mi esposo no llegaba a la casa. El papá de él sacó en Facebook: 'Si alguien quiere ocuparse de su hijo porque lo han desalojado'", indicó.