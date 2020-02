Ezio Oliva a Karen Schwarz: “Yo respaldo a mi esposa. Estoy de acuerdo con lo que diga, haga, sienta y piense”

Desde ‘Superstar Renovado’ hasta Adammo, Ezio Oliva jamás se rindió en cumplir sus sueños y convertirse en uno de cantantes peruanos con más éxito en la actualidad. El ahora esposo de Karen Schwarz, acaba de lanzar el tema ‘30 Horas’, basada en su experiencia personal.

“30 Horas nació a raíz de una historia personal, que me tocó vivir cuando iniciaba mi relación con quien ahora es mi esposa, pero más allá de eso, es una historia que te deja un gran mensaje que, finalmente, pedir perdón, puede cambiarte la vida y a mí me la cambió (…) gracias a Dios hoy en día me va bien, tengo una maravillosa familia”, comentó en exclusiva Ezio Oliva para diario Correo.

El single viene acompañado de un videoclip bien logrado y rodado en formato 4K en el centro de la ciudad de Bogotá, Colombia, bajo la dirección de Kathy Díaz de la productora 2 Wolves Films, encargada de la realización de videos como: Sin Pijama de Becky G y Natti Natasha, Mayores de Becky G, Runaway de Sebastian Yatra, Robarte un Beso de Carlos Vives y Sebastian Yatra, y muchos más.

30 HORAS

El nuevo tema de Ezio lo puedes encontrar en todas las plataformas musicales como YouTube, Spotify, entre otros.

¿EL TEMA TRATA DE UNA INFIDELIDAD A KAREN SCHWARZ?

Ezio recalcó que el tema se trata de una experiencia propia que tuvo que pasar con su esposa, pero que no tiene nada que ver con una infidelidad.

“Eso es lo interesante de esta canción. Cada uno en base a sus experiencias toma la canción como realmente mejor le parezca. Lo puedes tomar como una infidelidad u otra persona con otro tema. La verdad no tiene que ver con ninguna infidelidad. Es solo un tema que, cuando uno está en ese proceso de conocer a alguien, empiezas a salir y eso, entonces ahí viene el famoso ‘amigos con derecho’, donde no hay un compromiso (…) el tema tiene que ver con honestidad, tienes que decir ‘pucha estábamos saliendo, pero conocí a alguien y estoy confundido, no le quiero hacer daño”, confesó el cantante.

SUPERSTAR

Ezio comenzó su carrera musical en la TV a los 14 años y, aunque no ganó, se llevó una gran experiencia para luego formar Adammo, grupo juvenil que le daría una de las mayores satisfacciones en el ámbito musical.

“Esa experiencia fue espectacular para mí, pero a la vez fue terrible porque cantaba mal, desafinaba, me olvidaba la letra. Ahora sigo olvidándome la letra, pero ahora me río, me divierto”, confesó Ezio.

Ezio Oliva a Karen Schwarz: “Yo respaldo a mi esposa. Estoy de acuerdo con lo que diga, haga, sienta y piense”

APOYO A SU ESPOSA

Hace algunos días, Karen Schwarz salió a defenderse de los comentarios ácidos de Rodrigo González en sus redes sociales. La conductora de TV demandó a Peluchín y, como era de esperar, Ezio le da su total respaldo en la decisión de su esposa.

“Yo respaldo completamente a mi esposa, completamente. Estoy de acuerdo con lo que diga, haga, sienta y piense completamente”.

Rodrigo González no solo ataca a Karen, sino también que, en sus historias de Instagram, este personaje de la farándula también menciona al cantante con apodos. Ezio no toma importancia a las opiniones de los demás.

“Las opiniones de las personas son eso, opiniones, y está bien. Lo que te puedo decir es que mi familia y yo estamos completamente tranquilos con lo que hacemos”.

