Ezio Oliva, desde hace mucho, sabe que en estos tiempos hay que estar un paso adelante para mantenerse vigente en la industria musical. A unas semanas del lanzamiento de “Que te vaya mal”, su nuevo sencillo, el intérprete y compositor peruano, reafirma que el éxito de un cantante no solo depende de su talento artístico. “La verdad es súper importante ser empresario, yo creo que el mundo está caminando a tal velocidad, todo es tan rápido, y tan demandante, que en esta carrera toca ser versátil. No solo basta con ser cantante, o ser músico, sino también saber moverse en la parte de marketing, saber algo de finanzas y de administración”, dice Oliva.

Esa historia del cantante que lo descubren por su voz y eso es suficiente para triunfar, ¿está algo pasado de moda?

Yo creo que sí, con esto no quiero decir que el talento y el desempeño no sean importantes, pero para llegar a un escenario y llegar a miles de personas y puedas tener ese nivel de impacto, tienes que dar ese paso previo de saber cómo hoy se mueve el mundo.

Los programas de televisión que buscan talentos del canto son los que dan a entender que cuando se gana, llegarán todas las oportunidades del mundo.

Lo mejor que le puede pasar a una persona que entra a estos programas es permanecer la mayor cantidad de tiempo, ganar o no, en realidad no es tan relevante. Lo importante es que te quedes más tiempo en el programa para que más gente te pueda ver, para que tengas mayor cantidad de impacto, y cuando salgas del programa, la gente te reconozca, y pueda consumir una canción tuya, y pueda ir a tus conciertos.

Hay que entender que para los canales, cuando los programas de canto terminan ya empiezan a buscar otras voces.

Lo que hay que entender es que esta carrera, si tú no la chambeas, nadie lo va a hacer como tú. Es tu vida, es tu sueño y en muchos de los casos es tu dinero, entonces si yo no cuido lo mío, nadie lo va a cuidar de la misma manera por más cariño que le tengan. Antes de empezar la entrevista, estuve en una llamada tripartita con mi equipo de México y con mi equipo de España, para que tengas una idea de lo que hay que trabajar.

Alistas una gira por España, estás apostando por hacer carrera afuera. Si, mi equipo y yo. Después de muchos años he aprendido qué equipo sí y qué equipo no. En este negocio he aprendido claramente, que lo barato sale caro, en el sentido de que la experiencia para mi es muy valiosa. Por ejemplo, mi equipo en España y en México, todos son exgente de disquera, exmanagers de gente importante, y claro eso te cuesta el doble o el triple que una persona que no tenga mucha experiencia.

Ezio Oliva iniciará pronto una gira por varias ciudades de España.

Con tu reciente lanzamiento “Que te vaya mal” vuelves a tu sonido inicial. ¿Era una necesidad? ¿Por qué? Era una necesidad y debo ser muy honesto. En los primeros años me preocupé mucho por lo que estaba en tendencia, salía un artista pop, rock, y de pronto fusionaba con el reguetón, y era un éxito. Yo siguiendo esa línea saqué “Siempre has sido tú”, “El calendario”, “Cómo le hago” y luego se vino un boom gigantesco de la salsa, hice la versión de “Cómo le hago " en salsa”, y reventó . Luego saqué otra canción que se llama “Con él” y la hice con Josimar, fue un hit, pero me di cuenta que eso fue bueno y malo para mi carrera.

¿Por qué esa conclusión?

Bueno porque me dio muchos shows, pero no es tan bueno porque no construyes una personalidad, entonces tú preguntabas, qué es Ezio, es el baladista, sí tiene canciones pop latino, si también, es salsero, hace canciones en salsa. A la hora de construir tu marca personal no es tan positivo, pero eso sí te da muchos conciertos y tienes beneficios económicos.

Ganar dinero con tu música es algo lícito, no se tiene que explicar mucho.

Completamente lícito, porque no hay nada más lindo que vivir de lo que amas. Tampoco me parece que nos pongamos muy románticos con el tema de yo hago lo que me gusta, no necesariamente, también si haces algo porque te vas a volver millonario, me parece completamente válido. Y además, llenas estadios con eso, me parece maravilloso.,

Lo importante en la carrera es ir moviéndote, no permanecer estático. La vida es un constante movimiento, y quien se mueve es quien sobrevive. Otra cosa importante que entendí y probablemente ahora de más grande, es que hay que escucharse a uno mismo, porque si de pronto empiezas a escuchar lo que dicen en las redes sociales y lo que te dice tal y lo que te dice cual, nunca vas a poder tomar un rumbo.