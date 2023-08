El cantante peruano, Ezio Oliva, se encuentra viviendo un gran momento a nivel profesional luego de lanzar su canción “Mal amor”, la cual ha sido un éxito total. Y es que ahora el artista logró obtener su primer sold out en su próximo concierto que se realizará este jueves 19 de agosto en el Teatro Canout.

En ese sentido, el esposo de Karen Schwarz no dudó en utilizar sus redes sociales para compartir su felicidad con sus seguidores y agradecerles por tanto cariño incondicional.

“ Lo leo y aún no me lo creo, mi primer SOLD OUT en un teatro gracias a ustedes familia querida. Hoy nos vemos en el teatro canout para latir junto a casi mil corazones” , escribió.

En ese sentido, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y sus fanáticos no dudaron en felicitarlo. “Esoooo, te mereces esto y más, nos vemos más tarde”, “Y recién arrancas, mostro. Que sean muchos más”, “Será un conciertazo”, “Te mereces eso y más”, fueron algunos de los comentarios en redes.

