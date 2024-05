Magaly Medina criticó las declaraciones de Abel Lobatón sobre los conflictos de su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres. La periodista cree que el exfutbolista justifica la violencia contra la influencer.

La ‘Urraca’ repudió las expresiones de la expareja de Melissa Klug en una entrevista con Giancarlo Granda.

“ Me parece terrible que un padre que ha criado a una hija, le crea más al tipo que le levanta mano ”, lamentó Medina.

Tras estos comentarios, Magaly se preguntó ‘qué tipo de ejemplo’ fue el ‘Murciélago’ para sus hijas Samahara y Melissa Lobatón.

Abel Lobatón se pronuncia tras peleas de Samahara y Bryan: Ella lo mordió, toda acción tiene reacción

Abel Lobatón decidió comentar sobre las fuertes peleas de su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres. El exfutbolista indicó que el cantante enseñó las lesiones que le hizo la influencer cuando ambos tuvieron un conflicto en plena vía pública en el 2023.

El exdeportista contó que conversó con ambos y que Bryan le mostró lo que Samahara le hizo en el brazo, por ello él la empujó.

“Primero pregunto las dos versiones, le digo a ella qué pasó y me dice ‘no me quiso dar el telefóno’ y el chico agarra y me muestra, mira cómo me ha metido la uña, me ha mordido. Entonces cuando él quiso sacarse (a ella de encima) ahí es donde la golpea, entonces una acción tiene una reacción”, manifestó Lobatón a ‘Tiempo Muerto’.

Te puede interesar