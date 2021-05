Pese a que Fabio Agostini tuvo como refuerzo a las Chicas Tulum, el español no pudo superar la presentación de José Luis Ríos Chikiplum, y se convirtió en el primer eliminado de ‘El Artista del Año’.

“No saben lo mucho que me ha costado esto, muchísimo. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero nunca he cantado, nunca he bailado y me ha dado mucho miedo. He salido y he tenido hasta la boca seca, cosa que no me ha pasado nunca”, manifestó el modelo español.

Fabio Agostini llega con Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Vélez como refuerzos en su presentación

“VIVE ENAMORADA DE MÍ HACE MUCHO TIEMPO”

Fabio Agostini comentó a la prensa que no se siente conformé con los comentarios de Janet Barboza sobre su presentación en El Artista del Año, ya que Janet Barboza tendría algún problema personal con él.

“Ella me empieza a tacar con el físico, no sé por qué. Estoy aquí, intentando bailar y cantar bien y ella me ataca (...) esa chica creo que vive enamorada de mí hace mucho tiempo y como no le hago caso , ahora viene aquí y me lo echa en cara de otra manera”, arremetió el español en contra de Janet Barboza.

Luego continuó con: “el show me salió bien, pero a mitad de canción me trabé con algunas palabras, pero por lo menos supe seguir con el show”.

“CREO QUE FABIO ESTÁ SOBREVALORADO”

María Grazia Polanco prefiere que se quede Chikiplum en la competencia antes que el influencer español, Fabio Agostini, de quien dijo está sobrevalorado. Así lo señaló a la prensa, donde contó que este sábado bailará festejo.

“Creo que Fabio está sobrevalorado, y no estoy de acuerdo con que el jurado haya usado ya un comodín para salvarlo. Para mí, es “Chikiplum” quien debería quedarse en la competencia, tiene mucho talento”, señaló enfática María Grazia Polanco.

